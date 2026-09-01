В Приморье прекратили активные поиски пропавшего вертолета Robinson

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Активная фаза поисков вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае, прекращена. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении Росавиации.

Решение было принято в Росавиации 28 августа. Как уточнили в ведомстве, поиски возобновятся, как только появится достоверная информация о местонахождении воздушного судна.

Для возобновления поисков определят район для организации визуального наблюдения, а также проработают вопрос привлечения экипажей воздушных судов, выполняющих работы в этом районе, к визуальному мониторингу местности.

Всего за все время поисков было выполнено 97 полетов. Обследована площадь более 9,5 тысячи квадратных километров, в том числе с применением беспилотников. Наземные поисково-спасательные команды осмотрели более 8 тысяч квадратных километров леса, поймы рек Пеи и Плетняковской, а также проходимые участки берега.

Связь с вертолетом Robinson R44 авиакомпании "Гранат", выполнявшим лесоавиационные работы в Тернейском районе, была утеряна 21 июня. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель, сигналов о нештатных ситуациях не поступало. Возбуждено уголовное дело.