Истребители НАТО поднялись в небо над Эстонией из-за БПЛА

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Эстония подняла в воздух истребители НАТО с авиабазы Эмари после того, как беспилотники якобы вошли в воздушное пространство страны. Об этом заявил глава МИД республики Маргус Цахкна.

"Ночью в некоторых районах Эстонии была объявлена воздушная тревога после того, как беспилотники приблизились к нашей границе и вошли в эстонское воздушное пространство", – написал он в соцсети X.

Министр добавил, что в настоящее время воздушная тревога в стране отменена.

Ранее неизвестный дрон упал на территории Румынии вблизи границы с Украиной. Беспилотник вошел в воздушное пространство страны примерно в 13 километрах к востоку от города Галаца и упал в безлюдной местности. После удара о землю возник пожар.

За БПЛА следили пилоты истребителей F-18 Военно-воздушных сил Испании. Также для разведки был поднят вертолет IAR-330 SOCAT ВВС Румынии.