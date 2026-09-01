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01 сентября, 05:29

Экономика

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в первый день ВЭФ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Во Владивостоке в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока", сообщает РИА Новости.

Церемония началась с танцевальных номеров, посвященных каждому дальневосточному региону: артисты выступили в национальных костюмах и исполнили народные танцы.

Также к участникам форума обратился вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он напомнил, что выставка впервые открылась в 2015 году, и тогда звучали сомнения в необходимости такой работы. Однако, по его словам, задачей было показать, за что жители любят Дальний Восток и почему им гордятся.

Трутнев отметил, что это лишь парадная сторона: в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине, Камчатке, в Якутии и Бурятии привлекались инвестиции, создавались рабочие места и строились предприятия.

Вице-премьер поблагодарил всех, кто участвовал и продолжает участвовать в этой работе, – глав регионов, рабочих, строителей, учителей и врачей.

Ранее Владимир Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой, где обсуждаются стратегические векторы развития Дальнего Востока и всей России. Президент выразил уверенность, что участники форума в 2026 году предложат эффективные решения, призванные создать новые возможности для бизнеса, улучшить качество жизни россиян, сделать современными дальневосточные города и села.

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