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31 августа, 21:54

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NDTV: бирюзовый дом на севере Непала выдержал поток воды благодаря каркасу

Бирюзовый дом на севере Непала выдержал поток воды благодаря каркасу

Фото: x.com/Rulaelhalabi

Железобетонный каркас и особая форма конструкции позволили бирюзовому дому в Непале пережить мощное наводнение. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на NDTV.

СМИ отметили, что селевые потоки с обломками строений и автомобилей не смогли снести здание. Оно простояло в воде несколько часов, а на верхнем этаже в это время спасались люди.

Устойчивость дома обеспечила несущая конструкция, которая отличалась от других строений в гималайской долине. Большинство зданий способно выдерживать вертикальную нагрузку при землетрясении, но оказывается неустойчивым при боковой нагрузке. В бирюзовом доме балки, фундамент и колонны связаны в "единый скелет".

На северные районы Непала стихийное бедствие обрушилось 26 августа. Через 2 дня из берегов вышло подпрудное озеро. Из-за этого под ударом стихии оказались территории вдоль рек Расува и Бхоте-Коши. Власти Непала объявили режим повышенной готовности.

В результате ЧП погиб 951 человек, пропали без вести около 590 иностранцев из 39 стран. Помимо этого, спасены более 10 тысяч человек, в том числе свыше 323 иностранных граждан.

При этом популярные у туристов Катманду и Покхара серьезно не пострадали. Предварительно установлено, что в числе пропавших остаются 9 россиян, также 2 граждан России удалось спасти. Диппредставительство РФ в Непале открыло горячую линию и призвало родственников пропавших направлять официальные обращения.

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