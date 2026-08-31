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31 августа, 19:38

Происшествия

Метро Москвы потребует более 300 тыс руб с виновников ДТП, задержавшего трамваи

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский метрополитен потребует свыше 300 тысяч рублей с виновников дорожной аварии, из-за которой 25 августа задержались трамваи. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло на Большой Черемушкинской улице, где столкнулись автомобили BMW и Mercedes. По данным департамента, один из водителей за последний год получил 12 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В Дептрансе подчеркнули, что из-за аварии трамваи маршрутов 26 и 38 задержались на 54 минуты. По будням на них совершают 35 тысяч поездок в день. Диспетчеры метрополитена оперативно изменили схемы движения трамваев.

По словам заммэра Максима Ликсутова, средняя сумма за минуту задержки трамваев составляет 8 тысяч рублей. Такие меры применяются для того, чтобы дисциплинировать водителей. В 100% ситуаций суды встают на сторону московского транспорта, подчеркнул вице-мэр.

Ранее на Енисейской улице задерживались трамваи № 17. Причиной стала авария на путях в районе остановки "Печорская улица". Позднее движение общественного транспорта было восстановлено.

До этого трамваи № Т1, Т2, А и 39 отклонились от расписания в районе остановки "Яузские Ворота" в Устьинском проезде из-за ДТП на путях.

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