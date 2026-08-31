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31 августа, 19:45

Общество

Герой мема "Сафонов, оплатить!" погиб в зоне СВО

Фото: MAX/Baza

Герой мема "Сафонов, оплатить!" Александр Сафонов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом изданию Baza сообщил экс-депутат Госдумы Василий Власов.

Он отметил, что Сафонов отправился в зону СВО добровольцем и был там 4 года. В конце августа он получил ранение осколком в голову, а позже умер в госпитале.

Сафонов был помощником основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского и прославился благодаря вирусному видео, в котором глава ЛДПР передает ему товары и требует их оплатить.

Как сообщает издание "Абзац" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике, бывшего депутата ЛДПР Ярослава Нилова, мем появился 5 лет назад во время избирательной кампании. В тот момент Жириновский вместе со своим помощником Сафоновым посетил аптеку рядом со зданием Госдумы.

"Тогда же Жириновский, выбирая медикаменты, БАДы, говорил: "Сафонов, оплатить! Сафонов, оплатить! Сафонов, оплатить!" Потом эта фраза завирусилась, появился мем", – пояснил парламентарий.

Депутат назвал Сафонова целеустремленным и спокойным. Нилов добавил, что мужчина мало говорил и много делал.

Ранее в зоне проведения СВО погиб 50-летний Владимир из алтайской Кулунды, ставший известным благодаря мему "Плохо. Плохо-плохо, не важно". Мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны РФ в марте 2026 года. Незадолго до гибели мужчина позвонил матери и рассказал, что направляется непосредственно на линию фронта.

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