Актер сериалов "След" и "Глухарь" Евгений Дербышев погиб в зоне СВО

Фото: кадр из сериала "Глухарь. Возвращение"; режиссеры – Тимур Алпатов, Максим Аверин, Борис Казаков; производство – DixiMedia

Актер Евгений Дербышев погиб в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости рассказали в семье артиста.

Оказалось, что мужчина погиб в 2024 году. Однако свидетельство о смерти семья получила лишь недавно. До этого момента актер считался пропавшим без вести.

Дербышев родился 4 февраля 1968 года в Свердловске. Он учился в Екатеринбургском государственном театральном институте, после чего начал выступать в Театре-студии А. Степанова.

В 2007 году актер впервые снялся в сериале "Адвокат". В общей сложности он принял участие в 42 проектах, в том числе в таких как "Глухарь", "Ельцин. Три дня в августе", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "След", "Пятницкий", "Склифосовский" и многих других фильмах и сериалах.

