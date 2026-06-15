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15 июня, 14:27

Общество

Снявшийся в "Майоре Громе" каскадер Додиев погиб в зоне СВО

Фото: vk.com/fightclub_goldengloves

Участвовавший в фильмах "Солнцепек" и "Майор Гром" каскадер Чингиз Додиев погиб в зоне специальной военной операции при исполнении боевых задач. Информацию о его смерти распространил бойцовский клуб Fight Club Golden Gloves, где он работал, сообщает газета "Известия".

"3 июня 2026 года героически погиб наш товарищ, друг, брат, горячо любимый муж и папа Чингиз Алексеевич Додиев. Чингиз исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя нашей страны, за мирное небо", – рассказали представители клуба.

Додиев родился в Бурятии в 1993 году. Он был чемпионом первенства РФ по рукопашному бою, выполнил норматив мастера спорта. Мужчина проходил срочную службу, после которой подписал контракт.

Позже он стал тренировать взрослых и детей и заниматься каскадерством. Додиев снялся в таких проектах, как "Майор Гром", "Невский", "Тайны следствия", "Первый отдел", "Василий Теркин", "Солнцепек", и других.

В июле 2023 года он решил добровольно уйти на СВО. У него остались жена, две дочери, брат и сестра. Прощание с Додиевым пройдет в Бурятии.

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