Актер из сериала "Доктор Живаго" Филипп Яловега погиб в зоне СВО

Фото: kino-teatr.ru

Российский актер театра и кино Филипп Яловега, известный по роли в сериале "Доктор Живаго", погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на художественного руководителя камерного драматического театра Костромы Татьяну Ноздрину.

Церемония прощания с артистом прошла 5 июня в Саратове. По словам Ноздриной, актер был похоронен со всеми воинскими почестями.

Яловега родился 21 июня 1974 года в городе Орджоникидзе. Он окончил театральный факультет Саратовской консерватории имени Собинова.

С 1997-го он играл в Костромском драматическом театре имени А. Н. Островского. Его также можно увидеть в сериале "Столыпин... Невыученные уроки".

В 2008 году артист убил двух девушек, с которыми встретился в баре. При этом мотивы он не объяснил. Яловега был приговорен к 15 годам, 9 месяцам и 10 дням колонии строгого режима, а после освобождения решил стать участником спецоперации.

Ранее на СВО погиб актер Павел Чернявский, известный по сериалу "Счастливы вместе". Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2025 года. Его похоронили в Омске.

