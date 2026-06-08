Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 10:14

Культура

Актер из сериала "Доктор Живаго" Филипп Яловега погиб в зоне СВО

Фото: kino-teatr.ru

Российский актер театра и кино Филипп Яловега, известный по роли в сериале "Доктор Живаго", погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на художественного руководителя камерного драматического театра Костромы Татьяну Ноздрину.

Церемония прощания с артистом прошла 5 июня в Саратове. По словам Ноздриной, актер был похоронен со всеми воинскими почестями.

Яловега родился 21 июня 1974 года в городе Орджоникидзе. Он окончил театральный факультет Саратовской консерватории имени Собинова.

С 1997-го он играл в Костромском драматическом театре имени А. Н. Островского. Его также можно увидеть в сериале "Столыпин... Невыученные уроки".

В 2008 году артист убил двух девушек, с которыми встретился в баре. При этом мотивы он не объяснил. Яловега был приговорен к 15 годам, 9 месяцам и 10 дням колонии строгого режима, а после освобождения решил стать участником спецоперации.

Ранее на СВО погиб актер Павел Чернявский, известный по сериалу "Счастливы вместе". Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2025 года. Его похоронили в Омске.

Читайте также


культура

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика