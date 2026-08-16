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16 августа, 04:46

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже 105 беспилотников, летевших на Москву

Фото: mil.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще девять вражеских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил мэр Москвы в своем канале.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще семь дронов над столичным регионом. Всего с полуночи на подлете к Москве было сбито 105 вражеских беспилотников.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили временные ограничения на полеты. Все три авиагавани не принимают и не отправляют воздушные рейсы.

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