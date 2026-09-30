Flydubai приостановила полеты в Израиль для расследования инцидента на рейсе в Тель-Авив

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Авиакомпания Flydubai временно приостановила выполнение рейсов в Израиль и из него. Такое решение принято до завершения расследования инцидента, произошедшего на борту самолета, следовавшего в Тель-Авив. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика во время пресс-конференции.

По его словам, после происшествия с рейсом FZ 1073 и в согласовании с профильными ведомствами полеты Flydubai в Израиль и обратно будут приостановлены на время расследования.

В пресс-службе компании отметили, что это решение позволит компетентным органам продолжить работу и установить все обстоятельства инцидента. При этом Flydubai всецело привержена поддержке продолжающегося расследования и соблюдению самых высоких стандартов безопасности на всех своих маршрутах.

В компании подчеркнули, что сохраняют тесную координацию с государственными ведомствами, регуляторами и руководством аэропортов и пересмотрят решение о приостановке по мере получения дополнительной информации.

Flydubai также принесла извинения пассажирам, чьи планы были нарушены, и пообещала предоставить поддержку и альтернативные варианты перелета там, где это возможно.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, летевший в Тель-Авив, подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров. Вскоре выяснилось, что причиной инцидента стала драка между пилотами.

По предварительным данным, один из них собирался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать.

Управление самолетом взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии.

После приземления двое пилотов, участвовавших в конфликте, были госпитализированы. Эвакуационный рейс Flydubai доставил пассажиров в Израиль из Саудовской Аравии.