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30 сентября, 20:01

Общество

В Московском государственном университете спорта и туризма отметили юбилей

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ) отметил 60-летие. В вузе прошли торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, партнеров, учредителя и посольства КНР в России, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

К юбилею сотрудники университета получили награды за многолетний труд. Самому вузу вручили благодарности Совета Федерации, Московской городской думы и министерства просвещения, а также почетную грамоту мэра Москвы. Ректор МГУСиТ Наталья Масягина получила награду министерства науки и высшего образования и благодарность Федерального агентства по делам молодежи.

За 60 лет университет подготовил специалистов для спортивной и туристической отраслей. С 2021 по 2026 год его выпускниками стали более 2,2 тысячи человек. Сейчас в вузе учатся свыше 6 тысяч студентов, а образовательная система включает общее, среднее профессиональное и высшее образование. МГУСиТ называют единственным отраслевым университетом, который реализует все эти уровни.

С вузом связаны имена известных российских спортсменов. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Александр Горбенко ранее отмечал, что из стен МГУСиТ вышли олимпийские чемпионы, призеры Игр и спортсмены мирового уровня. Среди них – Ольга Зайцева, Роман Власов, Камила Валиева, Арсений Грицюк и Савелий Коростелев.

"Это очень важно, что здесь получают образование в том числе и действующие профессиональные спортсмены, которые после завершения карьеры готовы продолжить служение спорту уже в новом качестве, становиться высококлассными тренерами, спортивными менеджерами, управленцами и другими специалистами", – сказал Горбенко.

По словам заммэра, университету предстоит развивать научный потенциал и создавать новые возможности для молодежи. Он поздравил МГУСиТ с юбилеем и пожелал вузу вносить вклад в будущее Москвы.

Еще одним направлением работы университета стало международное сотрудничество. В нем обучаются более 340 иностранных граждан из стран бывшего СНГ, Китая, Ирана, Греции, Монголии, Северной Македонии, Танзании, Перу и других государств. Китайских студентов среди них 164 человека.

В департаменте спорта отметили, что МГУСиТ сочетает накопленный опыт и традиции с современными подходами к образованию и готовит кадры для устойчивого развития спортивной и туристической отраслей Москвы.

Ранее в кинотеатрах сети "Москино" прошли бесплатные показы к 110-летию со дня рождения Зиновия Гердта. Зрителям показали социально-психологическую драму Динары Асановой "Пацаны", где Гердт исполнил небольшую, но запоминающуюся роль судебного заседателя. Сеансы состоялись в "Спутнике", "Сатурне", "Жуковском", "Вымпеле", "Искре" и "Космосе".

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