"Мосбилет" приглашает в Театр имени А. С. Пушкина на премьеры нового сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, находящийся в ведении столичного департамента культуры, представил программу 77-го сезона. О новых постановках и планах театра на сборе труппы рассказали художественный руководитель заслуженный артист России Евгений Писарев и директор Владимир Жуков, передал портал мэра и правительства Москвы.

В театре покажут три премьеры. Первой станет "Опера нищих" по мотивам "Трехгрошовой оперы" Бертольта Брехта и Курта Вайля. Постановку подготовил Евгений Писарев, а главного героя – бандита Мэкки-ножа – сыграет Максим Матвеев. По сюжету тайная свадьба преступника на дочери предводителя нищих приводит к конфликту между ее отцом и шерифом, который помогает Мэкки-ножу избегать наказания. Показы пройдут 16, 17, 18 и 19 сентября.

"Последние два сезона мы провели в подведении итогов – наверное, это связано с юбилеем театра. Вернулись к нашим корням, вспомнили историю и ощутили связь времен. А теперь стоим на пороге нового этапа. Название первой премьеры сезона – "Опера нищих" – объединяет весь исторический и творческий опыт театра, который здесь когда-то возник, и театра, который сегодня здесь существует. Это, конечно, вызов и необходимость взрослеть – и мы к этому готовы", – сказал Писарев.

В марте зрителям представят "Гордость и предубеждение" по роману Джейн Остин. Спектакль поставит главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов. Репетиции начнутся в начале ноября, а распределение ролей определят в ближайшее время.

Еще одной премьерой сезона станет "Хозяйка гостиницы" по мотивам комедии Карло Гольдони "Трактирщица". Постановкой займется Игорь Теплов. Сам Гольдони называл эту историю одной из самых нравственных, полезных и поучительных среди своих пьес.

На сцене филиала театра в Сытинском переулке молодые режиссеры представят эскизы будущих спектаклей. Впоследствии некоторые из них могут получить полноценную постановку и войти в репертуар.

Ленара Гадельшина, выпускница ГИТИСа и режиссер, работающая с московскими и региональными театрами, покажет сценическую версию повести Владимира Тендрякова "Расплата". В центре истории – учитель литературы Аркадий Памятнов, который работает в советской школе и сталкивается с крахом собственной воспитательной системы после того, как его ученик совершает убийство. Сергей Волков подготовит эскиз по пьесе "Жаворонок" Жана Ануя, а Александр Дмитриев – по роману Федора Достоевского "Подросток".

В октябре Театр имени Пушкина проведет специальное мероприятие в честь юбилея заслуженной артистки России Виктории Исаковой. Она вошла в труппу театра в 2001 году.

Кроме того, на основной сцене состоятся вечера памяти. 21 февраля пройдет мероприятие к 85-летию со дня рождения народной артистки России Веры Алентовой, которая посвятила Театру имени Пушкина 60 лет. Актриса умерла в декабре прошлого года.

Еще один вечер будет посвящен заслуженному артисту России Роману Козаку. В 2027 году ему исполнилось бы 70 лет. Козак возглавлял Театр имени Пушкина в качестве художественного руководителя с 2001 по 2010 год и внес значительный вклад в его творческое развитие.

Ранее "Мосбилет" составил подборку главных театральных премьер осени в Москве. В Театре имени Маяковского 12, 13 и 26 сентября покажут спектакль "Каренина. Том второй" режиссера Егора Перегудова. В театре "Практика" 3 и 4 октября пройдет премьера спектакля "Черная пурга" по пьесе Анастасии Букреевой. В Театре имени Гоголя 3 и 15 октября покажут спектакль "Дальше – тишина" Антона Яковлева, посвященный отношениям родителей и детей.