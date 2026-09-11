Фото: x.com/Grzegorz Braun

Польский евродепутат и лидер ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун разбил памятник боевикам ОУН-УПА ("Организация украинских националистов", экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), который находится в районе населенного пункта Долгобычув на границе с Украиной. Об этом он сообщил в соцсети X.

По его словам, памятник оскорбляет память жертв украинского геноцида против поляков.

"Обелиск должен быть снесен с помощью профессионального оборудования сразу же после фиксации преступления бандеризма!" – написал Браун.

На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как политик и еще один мужчина бьют по памятнику топором-молотком.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава продолжит оказывать военную помощь Киеву, однако не потерпит "бандеровских флагов". Навроцкий также лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Решение о лишении ордена было связано с тем, что в конце мая Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил наименование "имени героев УПА (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)" одному из центров ВСУ.