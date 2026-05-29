Первый президент демократической Польши Лех Валенса снял с груди украинский флаг и отказался поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соцсети политика.

Экс-президент пояснил, что Зеленский оскорбил его, воздавая честь Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), которая в годы ВОВ сотрудничала с нацистами и устраивала этнические чистки поляков.

"В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. <…> Зеленскому я отказываю в поддержке!" – подчеркнул он.

25 мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН) (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника под Киевом. Кроме того, он присвоил наименование "имени героев УПА" одному из центров ВСУ.

В свою очередь, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер подчеркнул, что это событие стало "плевком в лицо".

После эксгумации останков Мельника в Люксембурге МИД РФ вызвал посла страны Томаса Райзена и выразил ему решительный протест. Российская сторона усматривает в подобных действиях пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что в центре Европы на государственном уровне происходит прославление нацистских преступников и приспешников. По его словам, такими действиями киевский режим показывает свою "коричневую окраску".

