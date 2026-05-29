Эксперт Светов назвал необоснованными опасения, что Армения может стать "второй Украиной"

Россельхознадзор с 30 мая запрещает ввоз овощей, ягод и зелени из Армении на фоне нарушений при поставках продукции. Как это отразится на ценах и чего в целом ждать от отношений двух стран, разбиралась Москва 24.

Время запретов

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники с 30 мая. Причина – участившиеся нарушения при поставках плодоовощной продукции, а также необходимость обеспечить фитосанитарную безопасность России. Ограничения будут действовать до выработки алгоритма по контролю за безопасностью отгружаемых товаров.

Уточняется, что Россельхознадзор в ходе инспекции с 21 по 27 мая 2026 года выявил 181 случай нарушений. Также ведомство указало на отсутствие системы контроля: большие объемы овощей и фруктов поставляются участниками рынка с неизвестной формой собственности, уклоняющимися от фитосанитарного регулирования.

Это не единственное ограничение, введенное Россией против Армении в последние дни. Россельхознадзор запретил ввоз цветов из республики до окончания инспекции тепличных хозяйств и анализа полученных результатов. Также приостановлена продажа минеральной воды "Джермук" из-за превышения норм по содержанию гидрокарбонат-ионов, хлоридов и сульфатов. Это вводит потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств продукта и может навредить здоровью.

Кроме того, запрет распространился на продукцию трех армянских производителей алкоголя – "Веди-Алко", Абовянского коньячного завода и винно-коньячного дома "Шахназарян". Роспотребнадзор также выявил несоответствие продукции обязательным требованиям.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал происходящее "рабочей ситуацией". В частности так глава государства высказался о санкциях, введенных в отношении ввоза цветов. А позже, во время предвыборной акции в городе Гарни, отметил, что власти не боятся роста цен на сырье в случае ухудшений отношений с Россией, поскольку намерены разбогатеть.

В ответ на это 28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил стране доказать это на деле, а за день до этого Россия уведомила МИД Армении о возможной денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае, если страна вступит в Евросоюз.

При этом на российский рынок сложившаяся ситуация между странами существенно не повлияет, отметила в беседе с телеканалом Москва 24 экономист Евгения Аптюшева.





Евгения Аптюшева экономист Поставки из Армении не так велики: например, рынок томатов зависит от такого импорта лишь на 8%, а общая зависимость от овощей составляет 1%. Так что возможный рост стоимости связан лишь с сезонными факторами.

В том, что для России сложившаяся ситуация с импортом не создаст серьезных проблем, согласился и зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. В разговоре с РИА Новости он отметил, что отечественный рынок способен переключиться на альтернативных поставщиков – Азербайджан, Турцию, Китай и Узбекистан.

Не только торговля

Ситуация с Арменией развивается в рамках процесса, который можно охарактеризовать как стремление Еревана стать полноправным членом Европейского союза, отметил в беседе с Москвой 24 политолог Юрий Светов.

"Армянское руководство полагает, что это выгоднее. Острота ситуации связана с тем, что 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, на которых, как выразился премьер-министр Пашинян, народ решит, поддерживать ли его линию на движение в Евросоюз. Он даже заявил, что если не поддержат, то готов уйти в отставку", – уточнил эксперт.

По его словам, сейчас происходит кульминация процесса, который Пашинян осуществляет с момента прихода к власти в 2018 году, хотя все началось гораздо раньше.

"Это человек, которого готовили к миссии отрыва Армении от России и ориентации на Запад. У него собрана соответствующая команда – люди, получившие образование в Америке и Западной Европе", – уточнил Светов.

У нынешней армянской власти две ключевые точки опоры: диаспора в США, которая формирует общественное мнение, и поддержка из Евросоюза, идущая в основном через Францию, где также есть влиятельное армянское сообщество. При этом самая большая диаспора находится в России, но она реального влияния на процессы в Армении не оказывает.

"Одна из идей Пашиняна – перестать смотреть в прошлое и идти вперед, в будущее. Он эту задачу выполняет", – добавил Светов.

Эксперт пояснил, что подобный процесс уже происходил в Грузии, на Украине, в Молдавии. Сейчас наступил черед Армении, где существует убеждение, что Россия нуждается в стране больше, чем наоборот.





Юрий Светов политолог Поэтому, если РФ нуждается, пусть за это платит – продает газ дешевле, дает привилегии беспошлинной торговли. И этим пользуются. Президент России, встречаясь с Пашиняном, прямо сказал: "Определитесь, вы или там, или там". Сейчас Армения пытается пользоваться всем, что имеет благодаря членству в Евразийском экономическом союзе, и одновременно готовится к переходу в Евросоюз.

Для России ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический, чем экономический характер. Армения занимает стратегическое положение: граничит с Ираном, Турцией, Азербайджаном, не имеет выхода к морю. США рассматривают ее как плацдарм для давления на Иран, в том числе через коридор между Арменией и Азербайджаном вблизи иранской границы.

"Однако опасения, что страна может стать "второй Украиной", необоснованны. У России нет общей границы с Арменией, " – сказал политолог.

При этом актуальным вопросом остается российская военная база в Гюмри.

"Если движение в этом направлении продолжится, армяне будут требовать, чтобы мы свернули базу, как нас вынудили сделать в Грузии. Пограничников из аэропорта Звартноц мы уже убрали по заявлению Армении. Думаю, что после выборов, если победит Пашинян, от нас будут требовать убрать тех, кто помогает охранять границу", – уточнил эксперт.

Однако никаких повторений украинского сценария не будет, так как ситуации и в том и в другом случаях разные, отметил Светов.

В свою очередь, политолог Геворг Мирзаян в интервью "Ридусу" назвал ускорение процедуры выхода Армении из ЕАЭС бессмысленным для страны, поскольку это грозит крупными экономическими потерями.

По его словам, Пашинян будет стараться максимально затянуть этот процесс.





Геворг Мирзаян политолог Он приостановил участие Армении в ОДКБ, поскольку получил гарантии ненападения со стороны Турции и Азербайджана. Но выход из данного экономического объединения повлечет серьезнейшие экономические последствия для Еревана и проблемы для рейтинга Пашиняна внутри страны. Альтернатива выглядит как вступление Армении в Евросоюз сразу после Турции, то есть никогда.

При этом Россия для Армении не просто основной торговый партнер, а рынок с особыми условиями, где армянские товары знают и охотно покупают.

"Мы проходили это с Грузией. А потом грузинские власти очень стремились вернуться на российский рынок, потому что в Европе как-то не пошло", – напомнил Мирзаян.

Он заметил, что в российском экспертном сообществе нередко звучит мнение, что не стоит держаться за Ереван. Однако такая логика работает только в бытовых отношениях. В политике же великая держава обязана контролировать свою периферию, заключил эксперт.