Роспотребнадзор остановил продажи 64,5 млн бутылок минеральной воды "Джермук"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Роспотребнадзор расширил запрет на продажу минеральной воды "Джермук" в России. Ведомство направило оператору системы маркировки "Честный знак" дополнительное поручение о приостановке реализации еще 64,5 миллиона единиц продукции, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Причиной блокировки стали выявленные нарушения технического регламента со стороны производителя. Лабораторные исследования показали, что в газированной лечебно-столовой воде превышено содержание гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов.

Как отметили в ведомстве, несоответствие фактического состава заявленному на этикетке способно ввести потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств продукта и может негативно отразиться на здоровье.

До этого "Честный знак" приостановил продажу 37 миллионов бутылок минеральной воды "Джермук". Тогда специалисты тоже выявили нарушения производителем обязательных требований к продукции. Представители системы маркировки отметили, что указанная вода может нанести вред жизни и здоровью россиян.