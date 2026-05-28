Тренер Скрипник объяснил рост популярности бадминтона среди россиян

Бадминтон стремительно набирает популярность у россиян, становясь доступной альтернативой паделу и большому теннису, сообщили СМИ. Заниматься можно практически везде, а ракетки и воланы стоят недорого. Чем полезен этот вид спорта и где в него можно поиграть в Москве – в нашем материале.
Для любого возраста
На сегодняшний день бадминтон действительно пользуется повышенной популярностью наряду с падел- и классическим большим теннисом, рассказал Москве 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.
"Интерес к бадминтону подкрепляется тем, что условия для входа достаточно простые: дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать на начальном этапе тренировок. Если тело в целом здоровое, а подход к физической нагрузке разумный и последовательный, то играть можно в любом возрасте", – отметил специалист.
Однако если человек до этого не был активен, начинать нужно постепенно. Эксперт рекомендовал не играть несколько часов подряд до изнеможения, чувствуя одышку и преодолевая себя.
По словам тренера, новичку, который не часто занимается спортом, желательно начать с общей физической подготовки: занятия два раза в неделю, где будут задействованы в полной амплитуде ноги, руки, мышцы спины, кардиореспираторная система, плюс одна-две подводящие специализированные тренировки по бадминтону.
"Таким образом, 3–4 занятия в неделю – это нормальный график без травм и перетренированности, которая является результатом избыточной нагрузки на нервную систему", – добавил эксперт.
В числе противопоказаний к занятиям бадминтоном Скрипник назвал гипертонию, беременность, проблемы с позвоночником, коленями, голеностопами и плечевыми суставами.
В свою очередь, врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко отметил, что во время игры важно учитывать неровность поверхности.
"Можно попасть в яму, запутаться в растительности, упасть, растянуть связки, подвернуть ногу, удариться с партнером коленями или локтями. На пересеченной местности риск получить травму гораздо выше, чем на оборудованной площадке", – напомнил врач.
Где позаниматься
Поиграть в бадминтон можно в рамках городского проекта "Мой спортивный район", который начнет работать с 1 июня. В целом горожане и туристы смогут посетить занятия по 13 видам спорта, включая бадминтон, фитнес, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, роллер-спорт, бег и ушу.
Записаться можно по ссылке, выбрав удобную локацию.
Помимо этого, в разных районах столицы также есть оборудованные площадки, что гарантирует безопасность покрытия.
Теннисный клуб "Корты-Сетки"
Клуб предлагает корты для игры в бадминтон. Стоимость аренды зависит от времени суток и дня недели:
- будни с 07:00 до 17:00 – 1 990 рублей/час;
- будни с 17:00 до 23:00 – 2 250 рублей/час;
- выходные и праздники с 07:00 до 23:00 – 2 250 рублей/час.
Музей-заповедник "Царицыно"
- будни с 11:00 до 16:00 – 500 рублей/час;
- будни с 16:00 до 19:00 – 600 рублей/час;
- выходные и праздники с 10:00 до 19:00 – 800 рублей/час.
Спортивный комплекс "ДелоСпорт"
Крытый корт:
- ежедневно с 07:00 до 08:00 – 3 500 рублей/час;
- ежедневно с 08:00 до 23:00 – 4 500 рублей/час;
- ежедневно с 23:00 до 24:00 – 3 000 рублей/час.
Открытый корт:
- ежедневно с 07:00 до 24:00 – 4 000 рублей/час.
Важно: перед посещением необходимо уточнить актуальное расписание и наличие свободных кортов по телефону или на официальных сайтах учреждений.