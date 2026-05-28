28 мая, 12:12

Тренер Скрипник объяснил рост популярности бадминтона среди россиян

Простые условия: почему бадминтон набирает популярность среди россиян

Бадминтон стремительно набирает популярность у россиян, становясь доступной альтернативой паделу и большому теннису, сообщили СМИ. Заниматься можно практически везде, а ракетки и воланы стоят недорого. Чем полезен этот вид спорта и где в него можно поиграть в Москве – в нашем материале.

Для любого возраста

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

На сегодняшний день бадминтон действительно пользуется повышенной популярностью наряду с падел- и классическим большим теннисом, рассказал Москве 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

"Интерес к бадминтону подкрепляется тем, что условия для входа достаточно простые: дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать на начальном этапе тренировок. Если тело в целом здоровое, а подход к физической нагрузке разумный и последовательный, то играть можно в любом возрасте", – отметил специалист.

Однако если человек до этого не был активен, начинать нужно постепенно. Эксперт рекомендовал не играть несколько часов подряд до изнеможения, чувствуя одышку и преодолевая себя.

Бадминтон – соревновательный вид спорта, он может вызывать азарт, и, как результат, человек способен дать себе неконтролируемую нагрузку и получить неприятные последствия: боли в коленях, голеностопных суставах (их часто можно повредить при неудачном выпаде, пытаясь дотянуться за воланом), боли в плечевом суставе, может развиться эпикондилит ("локоть теннисиста", то есть воспаление).
Никита Скрипник
спортивный физиолог, персональный тренер

По словам тренера, новичку, который не часто занимается спортом, желательно начать с общей физической подготовки: занятия два раза в неделю, где будут задействованы в полной амплитуде ноги, руки, мышцы спины, кардиореспираторная система, плюс одна-две подводящие специализированные тренировки по бадминтону.

"Таким образом, 3–4 занятия в неделю – это нормальный график без травм и перетренированности, которая является результатом избыточной нагрузки на нервную систему", – добавил эксперт.

В числе противопоказаний к занятиям бадминтоном Скрипник назвал гипертонию, беременность, проблемы с позвоночником, коленями, голеностопами и плечевыми суставами.

В свою очередь, врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко отметил, что во время игры важно учитывать неровность поверхности.

"Можно попасть в яму, запутаться в растительности, упасть, растянуть связки, подвернуть ногу, удариться с партнером коленями или локтями. На пересеченной местности риск получить травму гораздо выше, чем на оборудованной площадке", – напомнил врач.

Где позаниматься

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поиграть в бадминтон можно в рамках городского проекта "Мой спортивный район", который начнет работать с 1 июня. В целом горожане и туристы смогут посетить занятия по 13 видам спорта, включая бадминтон, фитнес, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, роллер-спорт, бег и ушу.

Записаться можно по ссылке, выбрав удобную локацию.

Помимо этого, в разных районах столицы также есть оборудованные площадки, что гарантирует безопасность покрытия.

Теннисный клуб "Корты-Сетки"

Клуб предлагает корты для игры в бадминтон. Стоимость аренды зависит от времени суток и дня недели:

  • будни с 07:00 до 17:00 – 1 990 рублей/час;
  • будни с 17:00 до 23:00 – 2 250 рублей/час;
  • выходные и праздники с 07:00 до 23:00 – 2 250 рублей/час.

Музей-заповедник "Царицыно"

  • будни с 11:00 до 16:00 – 500 рублей/час;
  • будни с 16:00 до 19:00 – 600 рублей/час;
  • выходные и праздники с 10:00 до 19:00 – 800 рублей/час.

Спортивный комплекс "ДелоСпорт"

Крытый корт:

  • ежедневно с 07:00 до 08:00 – 3 500 рублей/час;
  • ежедневно с 08:00 до 23:00 – 4 500 рублей/час;
  • ежедневно с 23:00 до 24:00 – 3 000 рублей/час.

Открытый корт:

  • ежедневно с 07:00 до 24:00 – 4 000 рублей/час.

Важно: перед посещением необходимо уточнить актуальное расписание и наличие свободных кортов по телефону или на официальных сайтах учреждений.

Зудакова Татьяна

