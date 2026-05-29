Девять зон для отдыха с купанием признали пригодными в Москве

В Москве девять зон с купанием признали пригодными для отдыха жителей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Всего к приемке было предъявлено 11 зон, однако эпидемиологи приняли в эксплуатацию только озеро "Белое", Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж "Динамо", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", Пионерский пруд и "Тропарево".

При этом "Левобережье" принято как зона отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды и песка. "Мещерское", озеро "Черное" и Головинские пруды, в свою очередь, закрыты на реконструкцию.

В ведомстве добавили, что в столице также будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. В настоящее время приняты 34 такие зоны.

Специалисты осуществляют мониторинг зон отдыха в течение всего летнего сезона. При выявлении нарушений выдаются необходимые предписания.

Ранее сообщалось, что ныряние в открытых водоемах и бассейне негативно сказывается на здоровье глаз, провоцируя сухость, ощущение песка в глазах, а иногда и конъюнктивит. Желательно надевать во время купания плотно прилегающие плавательные очки. А в случае легкого раздражения – использовать стерильные увлажняющие капли без консервантов.

