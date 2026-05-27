Офтальмолог Шилова: купание в реках и озерах может привести к конъюнктивиту

Ныряние в открытых водоемах и бассейне негативно сказывается на здоровье глаз, провоцируя сухость, ощущение песка в глазах, а иногда и конъюнктивит. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она напомнила, что вода в реках, озерах и море может содержать бактерии, вирусы, простейшие микроорганизмы и химические загрязнения.

"Не безобидны и активные заплывы в бассейне: хлорированная вода может раздражать слизистую оболочку и усиливать сухость глаз", – добавила эксперт.

В связи с этим любителям нырять желательно надевать во время купания плотно прилегающие плавательные очки. Если же появилось ощущение легкого раздражения, можно использовать стерильные увлажняющие капли без консервантов, посоветовала офтальмолог.





Длительное пребывание в помещениях с кондиционируемым воздухом тоже негативно влияет на глаза. Холодный сухой поток ускоряет испарение слезной пленки, в результате появляются жжение, резь, зрительная усталость и ощущение песка.

Особенно страдают те, кто много работает за компьютером, носит контактные линзы, имеет блефарит, дисфункцию мейбомиевых желез или синдром сухого глаза, подчеркнула врач.

"Чтобы уменьшить вред от кондиционера, важно не сидеть прямо под потоком воздуха – лучше направлять его вверх или в сторону. Также необходимо делать паузы при работе за экраном, чаще моргать, пить достаточно воды. Если же неприятные симптомы выраженные или повторяются часто, лучше обратиться к офтальмологу и подобрать лечение индивидуально", – посоветовала Шилова.

Зрение страдает и во время авиаперелетов. В салоне самолета обычно низкая влажность воздуха, работает система вентиляции, человек долго смотрит в экран или читает. Все это усиливает испарение слезы.





Чтобы легче пережить полет, важно не использовать контактные линзы и заменить их очками, не направлять воздушный поток из индивидуального кондиционера на лицо, пить достаточно простой воды и отказаться от алкоголя: обезвоживание усилит сухость глаз.

Если во время отдыха вдруг появилась выраженная боль, светобоязнь, сильное покраснение и гной, важно как можно скорее обратиться к офтальмологу, заключила Шилова.

Ранее эксперт посоветовала дачникам носить солнцезащитные очки в ясные дни во время загородных прогулок, прополки грядок или сбора урожая. В противном случае ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог внешних слоев роговицы: появятся боль, светобоязнь, слезотечение и ощущение инородного тела в глазу.