Дерматолог Жовтан: одно полотенце на семью грозит передачей герпеса и чесоточного клеща

27 мая, 21:24

Дерматолог предупредила об опасности использования одного полотенца на всю семью

Использование одного полотенца на нескольких человек в семье может привести к передаче бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Об этом рассказала "Газете.ру" врач-дерматолог, трихолог и косметолог Наталия Жовтан.

По ее словам, даже у здоровых людей микробиом кожи отличается, а влажная ткань становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов.

Как отметила специалист, общее полотенце может способствовать развитию фолликулитов, грибковых и вирусных инфекций. Через ткань способны передаваться контагиозный моллюск, вирус папилломы человека, герпес, стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, а также чесоточный клещ и возбудители педикулеза.

Особенно опасно пользоваться чужими полотенцами людям с повреждениями кожи, порезами после бритья, микротрещинами, свежими татуировками или пирсингом. В группе риска также находятся дети до трех лет, люди с сахарным диабетом и иммунодефицитом.

"Категорически нельзя пользоваться одним полотенцем. Это не вопрос этикета, а вопрос безопасности. Общее полотенце – идеальная питательная среда и транспортер для микроорганизмов", – подчеркнула Жовтан.

Врач рекомендовала менять полотенца для лица и рук раз в два дня, а при наличии акне – ежедневно. Банные полотенца следует стирать максимум после трех использований, а полотенца для интимной гигиены – после каждого применения. Кухонные полотенца специалист посоветовала менять ежедневно или заменить бумажными.

Стирать полотенца необходимо отдельно от нижнего белья и носков при температуре не ниже 60 градусов, а текстиль для интимной гигиены – при 90 градусах или дополнительно проглаживать горячим утюгом с паром. Также врач рекомендовала использовать индивидуальные полотенца разного цвета и хранить их в расправленном виде в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать возникновения плесени.

Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил об опасности сушилок для рук в общественных туалетах. Поток горячего воздуха приводит к сухости кожи, что способствует распространению грибковых инфекций.

Также сушилки распространяют вирусы, если их плохо дезинфицируют. Поэтому специалист посоветовал пользоваться бумажными полотенцами или оставлять руки влажными.

