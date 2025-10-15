Врач Прокофьев: использование сушилки для рук может привести к инфекциям

Фото: depositphotos/focusandblur

Сушилки для рук в общественных местах могут быть источниками распространения микробов и бактерий, если их как следует не дезинфицировать. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев.

Он рассказал, что вредны для кожи и высокие температуры. Врач пояснил, что поток горячего воздуха разрушает гидролипидный слой, что приводит к обезвоживанию, а из-за чрезмерной сухости кожи распространяются грибковые инфекции.

"Конечно, предпочтительнее делать выбор в пользу обычных бумажных полотенец. Это будет намного правильней", – отметил Прокофьев.

Если же полотенец нет, то лучше оставить руки влажными, посоветовал специалист. Он также напомнил, что вирусы могут существовать на поверхности более 48 часов. Учитывая количество людей, которые пользуются сушилками для рук, риск распространения инфекций в общественных туалетах повышается.

Ранее врач-инфекционист Марият Мухина предупредила, что юбки и шорты в общественном транспорте повышают риск передачи инфекций. На сиденьях в метро и автобусах могут находиться чесоточные клещи, стафилококки и демодекс. А из-за повышенной температуры и влажности в салоне размножаются грибки. Также можно столкнуться с дерматитом и аллергией.

