Инфекционист Мухина предупредила о рисках передачи инфекций из-за шорт и юбок

Фото: 123RF/deagreez

Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru предупредила о том, что шорты и юбки в общественном транспорте повышают риск передачи инфекций.

На сиденьях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки и демодекс, поделилась эксперт. Также врач подчеркнула, что из-за повышенной влажности и температуры размножаются грибки, вызывающие грибковые заболевания кожи и ногтей.

Чувствительная кожа ног подвержена раздражениям, дерматитам и воспалениям при контакте с грязными поверхностями, а в общественных местах можно столкнуться с аллергенами, химическими веществами и загрязнителями.

Мухина также подчеркнула, что необходимо учитывать культурные особенности. В некоторых культурах ношение мини-юбок и шорт может восприниматься как провокация или нарушение нравственных норм и вызывать негативную реакцию и стресс у окружающих.

Для профилактики эксперт посоветовала использовать салфетки для протирки сидений, носить одежду, защищающую кожу от загрязнений и инфекций, а также избегать социальных конфликтов.

Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила, как избежать ожога из-за борщевика. Пораженные участки тела необходимо закрыть тканью, поскольку ожоги после контакта с борщевиком появляются, только если пострадавший продолжает находиться на солнце.