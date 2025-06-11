Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 15:39

Общество
Главная / Новости /

Инфекционист Мухина предупредила о рисках передачи инфекций из-за шорт и юбок

Инфекционист предупредила, что шорты и юбки повышают риск передачи инфекции в транспорте

Фото: 123RF/deagreez

Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru предупредила о том, что шорты и юбки в общественном транспорте повышают риск передачи инфекций.

На сиденьях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки и демодекс, поделилась эксперт. Также врач подчеркнула, что из-за повышенной влажности и температуры размножаются грибки, вызывающие грибковые заболевания кожи и ногтей.

Чувствительная кожа ног подвержена раздражениям, дерматитам и воспалениям при контакте с грязными поверхностями, а в общественных местах можно столкнуться с аллергенами, химическими веществами и загрязнителями.

Мухина также подчеркнула, что необходимо учитывать культурные особенности. В некоторых культурах ношение мини-юбок и шорт может восприниматься как провокация или нарушение нравственных норм и вызывать негативную реакцию и стресс у окружающих.

Для профилактики эксперт посоветовала использовать салфетки для протирки сидений, носить одежду, защищающую кожу от загрязнений и инфекций, а также избегать социальных конфликтов.

Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила, как избежать ожога из-за борщевика. Пораженные участки тела необходимо закрыть тканью, поскольку ожоги после контакта с борщевиком появляются, только если пострадавший продолжает находиться на солнце.

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика