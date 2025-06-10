Врач Скорогудаева рассказала, как избежать ожога из-за борщевика

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Ожоги после контакта кожи с соком борщевика появляются, только если пострадавший продолжает находиться на солнце. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Ранее московские врачи спасли мужчину с ожогами 80% тела из-за борщевика. По словам медиков, он получил травмы, когда косил траву на даче.

Скорогудаева отметила, что ожоги возникают из-за сока борщевика и воздействия на кожу солнечных лучей.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Сок очень быстро проникает в клетки и резко увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Поэтому если вовремя не закрыть пораженные участки тела тканью, может появиться ожог.

Эксперт предупредила, что сок борщевика воздействует на кожу достаточно долго, а ускоряющих его выведение средств не существует. На восстановление уходит минимум неделя, во время которой пораженные участки не стоит открывать на солнце.

"После этого на протяжении еще как минимум месяца нужно обязательно пользоваться солнцезащитным кремом с SPF 50", – добавила эксперт.

Если предотвратить повреждений кожи не удалось, облегчить состояние помогут средства от ожогов. При этом обязательно необходимо посетить врача, который подберет подходящее лечение, заключила Скорогудаева.

Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что за борщевик на участке владельцев могут оштрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей. Вместе с этим специалист предупредил, что самостоятельно бороться с растением очень опасно – лучше вызвать специальную организацию.

