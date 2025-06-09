Московские врачи спасли мужчину с ожогами 80% тела из-за борщевика

Фото: телеграм-канал "Склиф"

В Москве врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли мужчину, который получил поражение кожи в 80% из-за борщевика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Мужчина косил траву на дачном участке, но ему на пути попался борщевик. Он не обратил на это внимания. Вернувшись домой, мужчина увидел покраснение, но лег спать, несмотря на сильный зуд.

Уже утром он обнаружил сильное поражение кожи, его экстренно госпитализировали. Сначала паицента привезли в ожоговый центр НИИ, где провели местное лечение и сделали перевязки с учетом современных разработок.

Затем пациента отправили в токсикологический центр.Там ему назначили специальную терапию, которая снижает зуд и токсическое воздействие сока борщевика. Всего мужчина провел в отделении токсикологии 10 дней.

Ранее медики спасли 16-летнего юношу, который получил сильный удар током во время опасной езды на поезде. Его доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства с тяжелыми ожогами и контузией. Состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое.

Врачи очистили раны и восстановили кожу, а также назначили антибактериальную терапию. Спустя 8 месяцев его выписали из стационара.

