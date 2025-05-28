В Подмосковье врачи спасли девочку с обширным инсультом

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Врачи детского клинического центра имени Рошаля спасли 10-летнюю девочку, у которой во время купания случился обширный ишемический инсульт. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Как рассказала мать, ребенок принимал ванну, когда у него появилась слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и отсутствие понимания слов окружающих. Бригада скорой помощи в тяжелом состоянии доставила девочку в медучреждение.

Сначала специалисты сделали юной пациентке КТ, результаты которого исключили кровоизлияние, а затем – МРТ. Последнее исследование показало полную закупорку левой внутренней сонной артерии крупным тромбом, что означало обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.

При таком диагнозе без вовремя оказанной медпомощи возможны серьезные последствия, вплоть до летального исхода, рассказала заведующая отделением неврологии Нина Маслова. По ее словам, шансы восстановить кровоток есть в первые 4,5 часа с момента появления симптомов. Девочка оказалась в больнице через 2 часа.

"Мы провели тромболизис – медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности и даже смерти", – указала Маслова.

В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное, она проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении. В ближайшее время ей предстоит лечебный курс в отделении медицинской реабилитации детского центра.

Ранее специалисты ДКЦ имени Рошаля спасли 4-летнего мальчика, проглотившего гвоздь. Инцидент произошел во время ремонтных работ дома. Сначала врачи сделали ребенку рентген, а затем с помощью эндоскопических щипцов захватили инородное тело за острый конец и вытащили через рот. Процедура заняла около 20 минут.