Подмосковные врачи спасли мальчика, проглотившего гвоздь

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Врачи детского клинического центра имени Рошаля спасли четырехлетнего мальчика, который проглотил гвоздь. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

По словам матери ребенка, инцидент произошел во время ремонтных работ дома. Женщина заметила, что сын начал кашлять, а в слюне появились следы крови.

Проглоченный гвоздь представлял опасность для ребенка, так как инородное тело могло повредить стенки пищевода или желудка, вызвав кровотечение и даже перитонит, рассказал врач-эндоскопист Руслан Мусаев. Однако своевременное вмешательство помогло избежать серьезных последствий.

Сначала специалисты сделали рентген, который подтвердил наличие гвоздя в желудке. Затем с помощью эндоскопических щипцов они захватили предмет за острый конец и вытащили через рот. Процедура заняла около 20 минут, отметил Мусаев.

Юного пациента выписали из больницы через несколько часов после операции.

Ранее подмосковные медики спасли полуторагодовалую девочку, которая подавилась фисташкой. Ребенок поступил в больницу с хрипами, одышкой и свистящим дыханием. Врачи установили в трахею пациентки тубус бронхоскопа и с помощью специальных щипцов скорлупу подтянули в область подголосового пространства. Затем ее достали под контролем ригидного ларингоскопа.