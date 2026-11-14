Собянин: три БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили три вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

На месте падения фрагментов дронов работают экстренные службы, уточнил глава города.

Ночью 14 ноября были сбиты еще три БПЛА, направлявшихся к столице. В результате общее количество нейтрализованных вражеских аппаратов достигло шести.

Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 29 украинских беспилотников самолетного типа над Россией. Помимо столичного региона, их перехватывали над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.