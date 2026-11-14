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14 ноября, 13:45

Спорт

Теннисистка Андреева обыграла Шнайдер на Итоговом турнире WTA

Фото: ТАСС/Sipa USA/Cal Sport Media

Россиянка Мирра Андреева победила соотечественницу Диану Шнайдер в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1. Изначально соперницей россиянки должна была стать чешка Каролина Мухова, однако незадолго до начала игры она снялась из-за проблем с желудком. Мухова проиграла две первые встречи на турнире и потеряла шансы на выход в плей-офф.

В полуфинале Андреева встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Андреева стала первой российской спортсменкой за 10 лет, которая вышла из группы на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Для нее это первый такой турнир в одиночном разряде. В прошлом сезоне теннисистка квалифицировалась в паре с Шнайдер, однако на групповом этапе они проиграли все три матча.

До полуфинала на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде из российских теннисисток доходили Мария Шарапова (2004–2007, 2012, 2015), Анастасия Мыскина (2004), Анна Курникова (2000), Вера Звонарева (2008, 2010, 2011), Анна Чакветадзе (2007), Елена Дементьева (2000, 2008) и Светлана Кузнецова (2016).

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