14 ноября, 11:04Наука
Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" вывели на орбиту
Фото: телеграм-канал "Роскосмос"
Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" выведены на орбиту. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 04:16 по московскому времени. После отделения от третьей ступени разгонный блок "Фрегат", изготовленный в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина, вывел спутники на целевую орбиту.
"Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" приняты на управление наземными средствами", – отметили в госкорпорации.
Между тем разработчики российского перспективного транспортного космического корабля нового поколения вышли на этап автономных комплексных испытаний. Корабль уже собирается, создаются его макеты и экспериментальные установки. Миссия комического аппарата будет экспедиционной.
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