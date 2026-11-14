Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" вывели на орбиту

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Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" выведены на орбиту. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 04:16 по московскому времени. После отделения от третьей ступени разгонный блок "Фрегат", изготовленный в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина, вывел спутники на целевую орбиту.

"Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" приняты на управление наземными средствами", – отметили в госкорпорации.

Между тем разработчики российского перспективного транспортного космического корабля нового поколения вышли на этап автономных комплексных испытаний. Корабль уже собирается, создаются его макеты и экспериментальные установки. Миссия комического аппарата будет экспедиционной.