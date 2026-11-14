Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 08:42

Экономика

Tommy Hilfiger зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года

Фото: 123RF.com/lutsenko

Американский модный дом Tommy Hilfiger зарегистрировал в России одноименный товарный знак до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документу, компания "Томми Хилфигер Лайсензинг Б.В." подала заявку в июне 2025 года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2035 года.

Под этим товарным знаком компания сможет продавать в России сумки, портмоне, духи, одеколоны, браслеты для наручных часов и оправы для очков.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель косметики Beiersdorf, выпускающий продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России. Гендиректор компании Винсент Варнери указал, что стратегия компании в отношении страны остается неизменной.

Глава компании также отметил, что "коммерческий конфликт" между российским подразделением Beiersdorf и местным партнером повлиял на результаты третьего квартала.

Читайте также


бизнесэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика