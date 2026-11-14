14 ноября, 08:42Экономика
Tommy Hilfiger зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года
Фото: 123RF.com/lutsenko
Американский модный дом Tommy Hilfiger зарегистрировал в России одноименный товарный знак до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Согласно документу, компания "Томми Хилфигер Лайсензинг Б.В." подала заявку в июне 2025 года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2035 года.
Под этим товарным знаком компания сможет продавать в России сумки, портмоне, духи, одеколоны, браслеты для наручных часов и оправы для очков.
Ранее сообщалось, что немецкий производитель косметики Beiersdorf, выпускающий продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России. Гендиректор компании Винсент Варнери указал, что стратегия компании в отношении страны остается неизменной.
Глава компании также отметил, что "коммерческий конфликт" между российским подразделением Beiersdorf и местным партнером повлиял на результаты третьего квартала.