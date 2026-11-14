Tommy Hilfiger зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года

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Американский модный дом Tommy Hilfiger зарегистрировал в России одноименный товарный знак до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документу, компания "Томми Хилфигер Лайсензинг Б.В." подала заявку в июне 2025 года. В ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2035 года.

Под этим товарным знаком компания сможет продавать в России сумки, портмоне, духи, одеколоны, браслеты для наручных часов и оправы для очков.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель косметики Beiersdorf, выпускающий продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России. Гендиректор компании Винсент Варнери указал, что стратегия компании в отношении страны остается неизменной.

Глава компании также отметил, что "коммерческий конфликт" между российским подразделением Beiersdorf и местным партнером повлиял на результаты третьего квартала.

