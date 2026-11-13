13 ноября, 20:57 (обновлено 13.11.2026 21:30)Транспорт
Трамваи маршрутов № 11 и 25 задерживались из-за ДТП на улице Бориса Галушкина
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На участке улицы Бориса Галушкина в районе остановки "Площадь Академика Люльки" временно ограничивали движение трамваев № 11 и 25. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Корректировки связаны с аварией на путях. Пассажирам советовали обращать внимание на объявления водителей.
Ранее москвичей предупредили, что трамваи маршрутов № 10, 15, 21 и 30 в Строгине ходят с увеличенными интервалами из-за оперативного ремонта транспортной энергоинфраструктуры.
Вместе с ними работают компенсирующие автобусы № 010 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и № 021 между Таллинской улицей и "Щукинской".