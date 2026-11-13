Движение поездов на МЦД-2 изменится в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 16 по 22 ноября, а также 30 ноября на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) введут изменения в расписание поездов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

По будням после 23:00 и в выходные после 21:00 составы в сторону Нахабино будут проезжать станцию Покровская без остановки. Чтобы продолжить путь в этом направлении, пассажирам нужно будет доехать до станции Красный Строитель и пересесть на поезд в обратную сторону.

Также изменятся пути отправления поездов на станции Царицыно. Составы в сторону Подольска будут отправляться с третьего пути, а в сторону Нахабино – с четвертого. В отдельные периоды интервалы движения на Курском направлении увеличат до 20 минут.

Пассажиров призвали сверяться информацией на табло станций перед выходом на платформу и обращать внимание на звуковое оповещение.

Корректировки также планировалось внести в расписание МЦК на 14 и 15 ноября, однако позднее их отменили. Московское центральное кольцо будет работать по обычному графику. Проводить работы в указанный период не потребуется, поезда продолжат останавливаться на всех станциях без изменений, а интервалы движения увеличивать не будут.