Жилинспекция обязала москвича восстановить часть фасадной стены дома

Фото: пресс-служба Мосжилинспекции

Мосжилинспекция обязала жителя Филимонковского района столицы восстановить демонтированную часть фасадной стены многоквартирного дома. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

С жалобой в инстанцию обратился сосед нарушителя. Как было установлено, собственник квартиры на улице Семена Гордого в деревне Ивановское разобрал часть стены, которая ограждала лоджию, и установил на ее месте оконно-дверной блок.

Владелец недвижимости исполнил предписание инспекции и вернул здание в проектное состояние.

Ранее Мосжилинспекция оштрафовала управляющую организацию за незаконную перепланировку подъезда дома в Бабушкинском районе столицы. В инстанции установили, что в несущей стене подвального помещения был создан дверной проем. Управляющая организация, в свою очередь, не смогла предоставить ни протокол собрания собственников, ни иных документов, разрешающих перепланировку.