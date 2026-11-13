Порывы ветра до 17 м/с и дождь обрушатся на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия в Москве. В период с 20:00 13 ноября до 03:00 14 ноября возможны порывы ветра до 17 метров в секунду и дождь, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

"С 14 по 16 ноября в ночные и утренние часы возможен переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", – добавили представители комплекса.

Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. При необходимости они проводят регламентные работы, исходя из погодных условий.

Пешеходов попросили быть внимательными на улице, в частности не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Кроме того, водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В настоящий период на погоду в Москве влияет североатлантический циклон "Роми". Он и принесет в город дождь. Ливня такого масштаба в середине ноября в столице не было почти 60 лет. За "ночь великого дождя" выпадет объем воды, равный 290 Черкизовским прудам.