Замглавы контрразведки Тюрингии Крамер предупредил об угрозе шпионажа через машины Tesla

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Автомобили американской компании Tesla могут использоваться для сбора секретной информации. Об этом заявил руководитель контрразведки Тюрингии Штефан Крамер в интервью газете Handelsblatt.

Поводом для обсуждения проблемы стал запрет бундесвера на въезд подключенных к интернету машин на некоторые военные объекты. Ограничение распространяется на автомобили всех марок, включая Tesla и машины китайского производства.

Крамер отметил, что даже принадлежность производителя к стране – союзнику Германии не гарантирует безопасность его продукции. По его мнению, возможные риски необходимо оценивать независимо от государства происхождения компании.

Опасения связаны с тем, что современные автомобили оснащены камерами и навигационными системами, которые позволяют фиксировать происходящее вокруг. Собранные сведения могут содержать информацию о военных объектах, служебной деятельности и личном составе.

Крамер подчеркнул, что для оценки возможной угрозы необходимо выяснить, какие именно данные записывают автомобили, где они хранятся и кто имеет к ним доступ.

В Федеральном ведомстве по безопасности информационных технологий Германии (BSI) пояснили, что функции записи информации во время движения предусмотрены у большинства автомобилей, представленных на немецком рынке. Собранные данные могут передаваться на серверы автопроизводителей для работы дополнительных сервисов и улучшения продукции.

При этом подтвержденных случаев использования подключенных к интернету автомобилей для шпионажа пока нет, подчеркнула Handelsblatt.

Ранее сообщалось, что компания Tesla примерно в середине следующего года начнет сворачивать производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси Cybercab.

Cybercab – двухместный беспилотный автомобиль. Поездки на таких роботакси уже доступны в отдельных районах Остина в штате Техас.