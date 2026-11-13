Цветы и поминальные свечи оставили у штаб-квартиры Nvidia в Калифорнии

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Неизвестные начали оставлять цветы у штаб-квартиры технологической компании Nvidia в Калифорнии после отставки генерального директора Дженсена Хуанга. Об этом сообщила газета The Independent.

"Интернет немедленно высмеял (акцию. – Прим. ред.), так как это выглядело как мемориал", – говорится в публикации.

Отмечается, что обычно цветы приносят к стихийным мемориалам в память об ушедших людях, а не после кадровых перестановок в корпорациях.

При этом, по утверждению журнала Wired, сотрудники Nvidia призывают вернуть Хуанга на должность генерального директора.

Еще до его ухода давний инженер компании опубликовал во внутреннем "ящике для предложений" пост с призывом к совету директоров учитывать мнение сотрудников. С тех пор запись набрала свыше 1 600 комментариев, часть авторов просит совет найти способ вернуть Хуанга.

Один из сотрудников разослал по компании письмо с требованием объяснить причины ухода. Также один из работников даже заявил изданию, что желание вернуть Хуанга широко распространено и что без основателя компания может пострадать.

Совет директоров Nvidia ранее начал расследование против Хуанга из-за сообщений о влиянии на него иностранной разведки. Это произошло после того, как он подтвердил свои отношения с предпринимательницей Алисой Хуан.

Утверждалось, что девушка могла заниматься организацией поставок высокотехнологичных чипов Nvidia китайским технологическим гигантам, обходя при этом ограничения США. Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинения в шпионаже.

На фоне скандала Хуанг покинул должность гендиректора Nvidia и вышел из совета директоров компании. Временно исполнять обязанности руководителя назначили исполнительного вице-президента и финансового директора Колетт Кресс.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп предложил бывшему главе Apple Тиму Куку занять пост гендиректора Nvidia. Сам Хуанг согласился выступить перед конгрессом США.