Трамп позвонил главе Nvidia во время выступления и пошутил над ним

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу прямо во время его выступления на саммите All-In в Лос-Анджелесе и публично пошутил над ним. Об это сообщает News.ru со ссылкой на KBS News.

Разговор быстро превратился в публичную шутку, так как Хуанг в тот момент находился на сцене перед примерно 200 зрителями и как раз обсуждал главу Белого дома.

Помощница передала руководителю Nvidia телефон прямо во время дискуссии. Хуанг объяснил Трампу, где находится, после чего попытался включить громкую связь.

Когда ему наконец поднесли микрофон, президент пошутил: "Знаете, что самое замечательное в жизни? Дженсен может разработать самый сложный компьютерный чип в мире, который никто не сможет скопировать в течение 10 лет. Но он не может разобраться, как включить меня на громкую связь".

Трамп и раньше использовал неожиданные ситуации во время публичных выступлений для шуток. Так, на одном из мероприятий в Лас-Вегасе он пригласил на сцену семью участников программы накопительных "счетов Трампа" для детей.

Пока мать выступала, ее сын направился к краю сцены, однако президент заметил это и встал на пути ребенка, не позволив ему упасть. После этого Трамп обратился к зрителям без микрофона и пошутил: "Я не хочу, чтобы он был как Байден и упал с лестницы".