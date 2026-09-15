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15 сентября, 15:46

Город

Благоустройство 16 объектов завершили в Таганском районе

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Благоустройство 16 объектов завершили в Таганском районе в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Работы проводили в квартале на Гончарной улице и на девяти отдельных дворовых территориях. Там было отремонтировано свыше 45,2 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия, установлено 96 новых фонарей и приведены в порядок газоны на площади более 35,7 тысячи "квадратов".

На 15 детских площадках, трех зонах для воркаута и двух универсальных спортплощадках обновили основания и сделали новое резиновое покрытие, общая площадь которого составила 7,3 тысячи квадратных метров.

Вместе с тем там установлено 104 игровых объекта и 45 спортивных малых архитектурных форм. Для комфортного отдыха поставили 309 элементов садовой и уличной мебели, включая новые качели.

Одним из самых больших объектов, где проводили работы, стал двор у дома 26, корпуса 1, на Гончарной улице. Там провели ремонт подпорных стен, сделали новое освещение, а для юных горожан обустроили детскую площадку с игровым комплексом и другими элементами.

Также детский комплекс в виде паровоза с каруселью и доской для рисования установили во дворе дома 12 в 5-м Котельническом переулке. Батут и разные качели теперь есть возле дома 38 на Гончарной улице. На этой улице также появились новые зоны для занятий спортом.

Ранее благоустройство завершилось в микрорайоне Центральном района Троицк. В частности, территория обновлена у домов на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте. Там появились спортивные и игровые зоны, а также места для прогулок и отдыха.

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