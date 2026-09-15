Мурашко заявил о повышении риска возникновения онкозаболевания из-за алкоголя и ожирения

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Алкоголь увеличивает риск онкологического заболевания на 3–5%, а ожирение – на 30%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни", передает РИА Новости.

Он уточнил, что именно профилактика и ранняя диагностика – это два ключевых обстоятельства, при которых сегодня выстраивается концепция по снижению смертности и заболеваемости.

Кроме того, факторы, повышающие риск получить онкозаболевания, управляемые, а в России есть комплексные программы по снижению алкоголизации населения и профилактики ожирения, подчеркнул Мурашко.

Ранее в Минздраве заявили, что российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. В частности, за 6 лет распространенность курения в стране снизилась более чем на 27%. За этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя.