Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 11:40

Общество

Распространенность курения снизилась в РФ более чем на 27% за 6 лет

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Распространенность курения в России снизилась на более чем 27% за 6 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что за этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя.

В целях укрепления здоровья работающих граждан Минздрав сформировал для регионов модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижения потребления алкогольных напитков, а также по здоровому питанию, росту физической активности и сохранению репродуктивного здоровья, напомнил глава ведомства.

Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и на федеральном уровне запретить ее продажу после 21:00. Он пояснил, что это защитит молодежь и снизит общий уровень курения.

Вместе с тем кабмин утвердил сроки внедрения системы цифровой маркировки для многоразовых электронных сигарет. Согласно постановлению, регистрация участников рынка в системе "Честный знак" начнется уже 1 сентября, а с 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным.

Читайте также


общество

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика