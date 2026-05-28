Распространенность курения снизилась в РФ более чем на 27% за 6 лет

Распространенность курения в России снизилась на более чем 27% за 6 лет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что за этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя.

В целях укрепления здоровья работающих граждан Минздрав сформировал для регионов модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижения потребления алкогольных напитков, а также по здоровому питанию, росту физической активности и сохранению репродуктивного здоровья, напомнил глава ведомства.

Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и на федеральном уровне запретить ее продажу после 21:00. Он пояснил, что это защитит молодежь и снизит общий уровень курения.

Вместе с тем кабмин утвердил сроки внедрения системы цифровой маркировки для многоразовых электронных сигарет. Согласно постановлению, регистрация участников рынка в системе "Честный знак" начнется уже 1 сентября, а с 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным.

