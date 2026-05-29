Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 21:04

Происшествия

Пьяный водитель без прав сбил пешехода на Открытом шоссе Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пьяный водитель без прав на автомобиле Hyundai сбил пешехода на Открытом шоссе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем канале в MAX.

В момент ДТП пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбивший его водитель скрылся, однако его личность и местонахождение удалось установить.

Пешехода госпитализировали. Уточняется, что его здоровью причинен тяжкий вред.

В настоящее время прокуратура контролирует расследование обстоятельств ДТП, а также привлечение виновника к уголовной ответственности.

Ранее водитель арендованной машины сбил женщину и 11-летнего ребенка на регулируемом переходе на Новоухтомском шоссе Москвы. После случившегося автомобилист также скрылся с места происшествия, а оба пострадавших были госпитализированы.

До этого два человека пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар рядом с остановкой на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 18 по улице Окской. Там столкнулись машины, после чего одна из них вылетела с дороги.

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика