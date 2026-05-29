Пьяный водитель без прав сбил пешехода на Открытом шоссе Москвы

Пьяный водитель без прав на автомобиле Hyundai сбил пешехода на Открытом шоссе Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем канале в MAX.

В момент ДТП пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбивший его водитель скрылся, однако его личность и местонахождение удалось установить.

Пешехода госпитализировали. Уточняется, что его здоровью причинен тяжкий вред.

В настоящее время прокуратура контролирует расследование обстоятельств ДТП, а также привлечение виновника к уголовной ответственности.

Ранее водитель арендованной машины сбил женщину и 11-летнего ребенка на регулируемом переходе на Новоухтомском шоссе Москвы. После случившегося автомобилист также скрылся с места происшествия, а оба пострадавших были госпитализированы.

До этого два человека пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар рядом с остановкой на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 18 по улице Окской. Там столкнулись машины, после чего одна из них вылетела с дороги.