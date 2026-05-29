29 мая, 14:30

Происшествия

Трое подростков на скутере пострадали в ДТП с экскаватором на севере Москвы

Фото: depositphotos/svedoliver

Трое подростков на скутере столкнулись с экскаватором-погрузчиком на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно установлено, что ДТП произошло вечером 28 мая на Ангарской улице. В результате аварии пострадали юноши 2008, 2009 и 2010 годов рождения. Здоровью одного из них причинен тяжкий вред.

В ведомстве добавили, что после столкновения 16-летний водитель скутера скрылся с места ДТП. Его уже установили.

Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств аварии.

Ранее подросток на питбайке столкнулся с "Газелью" в Раменском округе Подмосковья. Авария произошла 26 мая около одного из домов в деревне Ганусово. По предварительной информации, 12-летний ребенок, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с "Газелью". В результате он погиб.

