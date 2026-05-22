Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 03:49

Происшествия

Подросток погиб в ДТП с мотоциклом на Сахалине

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Сахалинской области"

Один подросток погиб и еще один пострадал в результате ДТП с мотоциклом в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Авария произошла на улице Центральной в селе Кировское Тымовского района. По версии следствия, неизвестный позволил подростку без водительских прав управлять мотоциклом. В результате несовершеннолетний и его знакомый попали в ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело по факту "вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее шесть человек пострадали, включая троих детей, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Зиминском районе Иркутской области. Все пострадавшие были госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Еще трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Крыму. Инцидент произошел недалеко от села Геройское Сакского района. Водитель автомобиля Kia не смог справиться с управлением, съехал с полосы, после чего машина перевернулась.

Момент ДТП с участием сына бизнесмена Корнилова выложили в Сеть

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика