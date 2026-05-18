18 мая, 07:23

Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП на федеральной трассе в Иркутской области

Фото: MAX/"Прокуратура Иркутской области"

В Зиминском районе Иркутской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 6 человек, включая троих детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, на 1 628-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись автомобили Toyota Corolla и Mazda Alexa. В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также находившаяся в первой иномарке 15-летняя девочка и три пассажира второй машины – мать и двое ее сыновей в возрасте 4 и 11 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура поставила ход и результаты разбирательства на контроль.

Ранее легковой втомобиль столкнулся с поездом между станциями Динская и Пластуновская Краснодарского края. В результате ДТП погиб водитель машины. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин трагедии.

