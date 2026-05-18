В Белом доме заявили, что денуклеаризация КНДР является общей целью США и Китая

Соединенные Штаты и Китай разделяют стремление к избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По итогам визита Дональда Трампа в Пекин было заявлено, что американский президент и китайский лидер Си Цзиньпин подтвердили общую приверженность денуклеаризации КНДР.

Трамп посетил Пекин с официальным визитом с 13 по 15 мая. Вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе своего визита американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.