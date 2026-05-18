Мошенники начали убеждать граждан, что их накопления относятся к резервному фонду РФ

Интернет-мошенники начали внедрять новые схемы, в ходе которых сообщают своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Отмечается, что схема обмана развивается поэтапно. Сначала злоумышленник через мессенджер сообщает человеку об утечке его персональных данных. Затем в дело вступает лже-сотрудник спецслужб, который заявляет, будто от имени жертвы пытались перевести деньги террористам.

После жертве поступает звонок от "следователя" или "руководителя службы безопасности Центробанка". На этом этапе мошенники заявляют, что все накопления жертвы являются не ее собственностью, а частью государственного резервного фонда.

Аферисты требуют обналичить эти средства и передать их "для проверки" доверенному лицу. Чтобы человек без проблем снял крупную сумму, ему подробно инструктируют, как разговаривать с банковскими сотрудниками.

В связи с этим в МВД настоятельно рекомендуют при получении подобных звонков немедленно прерывать разговор и не вступать в диалог с неизвестными личностями.

Ранее в МВД предупредили о популярном виде мошенничества со страховкой авто. В ведомстве отметили, что злоумышленники переключились на дорогостоящие китайские автомобили, используя их для хищения денег у страховых компаний через подставные аварии.