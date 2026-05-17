17 мая, 10:50

Володин: ГД скоро выйдет на новые решения по борьбе с мошенниками

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Госдума в ближайшее время намерена выйти на новые решения по защите россиян от телефонного и кибермошенничества. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, в стране продолжают совершенствоваться механизмы, учитывая, что аферисты используют новые технологии.

Ранее думский депутат Юрий Григорьев призвал усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками. Он предложил предоставить правоохранителям аналитические платформы и цифровую экспертизу, а также создать специализированные подразделения.

В свою очередь, Минцифры разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных мошенников. Предполагается, что возвращать средства будут операторы связи и банки.

