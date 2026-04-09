"Красная кнопка" для оперативного сообщения о мошенниках появится на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" планируют внедрить "красную кнопку", с помощью которой пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер пояснил, что написание заявления или обращение куда-либо отнимает время, которое идет на пользу злоумышленникам. Нажатие кнопки, в свою очередь, позволит мгновенно оповестить всех участников процесса, включая банки и операторов связи, о том, что действует мошенник.

Вместе с тем, по словам Григоренко, в 2025 году количество преступлений в сфере информационных технологий сократилось на 12%, а средний размер ущерба, причиненного гражданам, уменьшился на 7%. Эти результаты, по его словам, достигнуты благодаря внедрению мер, направленных на борьбу с мошенничеством.

Григоренко добавил, что положительная динамика подтверждается и данными социологических опросов. В частности, он привел данные ВЦИОМ, согласно которым 50% россиян отметили снижение числа мошеннических звонков, а 92% граждан назвали маркировку входящих вызовов эффективной и полезной мерой.

Вице-премьер также напомнил, что в 2026 году правительство подготовило дополнительные инструменты для усиления защиты населения от киберпреступников.

В частности, в Москве онлайн-проект "Перезвони сам" подготовил материалы, которые помогут узнать детям и родителям, на что следует обращать внимание во время общения в интернете или оформления покупок, какую предварительную информацию нужно узнать перед тем, чтобы дать согласие участвовать в квесте, а также как пользоваться детской банковской картой или мобильной связью.