Мошенники начали предлагать россиянам "услуги" по быстрому получению загранпаспорта

Фото: depositphotos/Elnur_

Телефонные мошенники начали предлагать россиянам "услуги" по ускоренному получению загранпаспорта по предоплате. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве рассказали, что аферисты просят жертву отправить им скан документов, включая паспорт, СНИЛС и ИНН, и обещают оформить загранпаспорт всего за три дня. Однако необходима полная предоплата.

На самом деле злоумышленники с помощью полученных сведений о документах регистрируют электронные кошельки и финансовые аккаунты, а также проводят незаконные транзакции, в том числе похищают и выводят денежные средства.

В прокуратуре напомнили, что загранпаспорт следует оформлять только через МФЦ, МВД или портал "Госуслуги". Граждан призвали не предоставлять скан документов неизвестным лицам, а также быть осторожными с неожиданными переводами на счет или запросами на перевод денег.

Ранее мошенники стали обманывать россиян при помощи рассылки в мессенджерах с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию или проголосовать. После перехода жертва попадает на фейковую страницу, где предлагается авторизоваться через портал "Госуслуги". Это позволяет аферистам получить доступ к аккаунту.