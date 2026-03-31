31 марта, 11:10Безопасность
Мошенники начали предлагать россиянам "услуги" по быстрому получению загранпаспорта
Фото: depositphotos/Elnur_
Телефонные мошенники начали предлагать россиянам "услуги" по ускоренному получению загранпаспорта по предоплате. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ведомстве рассказали, что аферисты просят жертву отправить им скан документов, включая паспорт, СНИЛС и ИНН, и обещают оформить загранпаспорт всего за три дня. Однако необходима полная предоплата.
На самом деле злоумышленники с помощью полученных сведений о документах регистрируют электронные кошельки и финансовые аккаунты, а также проводят незаконные транзакции, в том числе похищают и выводят денежные средства.
В прокуратуре напомнили, что загранпаспорт следует оформлять только через МФЦ, МВД или портал "Госуслуги". Граждан призвали не предоставлять скан документов неизвестным лицам, а также быть осторожными с неожиданными переводами на счет или запросами на перевод денег.
Ранее мошенники стали обманывать россиян при помощи рассылки в мессенджерах с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию или проголосовать. После перехода жертва попадает на фейковую страницу, где предлагается авторизоваться через портал "Госуслуги". Это позволяет аферистам получить доступ к аккаунту.
