31 марта, 11:10

Мошенники начали предлагать россиянам "услуги" по быстрому получению загранпаспорта

Телефонные мошенники начали предлагать россиянам "услуги" по ускоренному получению загранпаспорта по предоплате. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве рассказали, что аферисты просят жертву отправить им скан документов, включая паспорт, СНИЛС и ИНН, и обещают оформить загранпаспорт всего за три дня. Однако необходима полная предоплата.

На самом деле злоумышленники с помощью полученных сведений о документах регистрируют электронные кошельки и финансовые аккаунты, а также проводят незаконные транзакции, в том числе похищают и выводят денежные средства.

В прокуратуре напомнили, что загранпаспорт следует оформлять только через МФЦ, МВД или портал "Госуслуги". Граждан призвали не предоставлять скан документов неизвестным лицам, а также быть осторожными с неожиданными переводами на счет или запросами на перевод денег.

Ранее мошенники стали обманывать россиян при помощи рассылки в мессенджерах с фишинговыми ссылками и призывами подписать петицию или проголосовать. После перехода жертва попадает на фейковую страницу, где предлагается авторизоваться через портал "Госуслуги". Это позволяет аферистам получить доступ к аккаунту.

Мошенники стали создавать фальшивые сайты для въездной анкеты в Таиланд

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

